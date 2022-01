Krisis Ukraina, Joe Biden Pertimbangkan Kirim 50.000 Tentara dan Kapal Perang AS ke Eropa Timur

PIKIRAN RAKYAT - Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan hingga 50.00 tentara, pesawat dan kapal perang Amerika Serikat ke Eropa timur untuk melawan pembangunan militer Rusia.

Pengerahan tentara itu menyusul kekhawatiran bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan memerintahkan menyerang Ukraina.

Amerika Serikat awalnya berencana mengirim sekira 1.000-5.000 tentara ke negara anggota NATO seperti Lithuania, Estonia dan Latvia, yang berbatasan dengan wilayah Rusia, sebagaimana dikutip Pikiran-rakyat.com dari Daily Mail, Senin, 24 Januari 2022.

Jumlah pasukan AS kemudian dapat ditingkatkan hingga 50.000 jika situasi keamanan memburuk yang didukung oleh pengerahan kapal dan pesawat baru.

Pejabat Pentagon sudah mempresentasikan rencana pengerahan tentara itu kepada Joe Biden saat membahas opsi militer agar mencegah serangan Rusia akhir pekan ini.

Rencana itu tidak akan melibatkan pasukan AS yang dikerahkan langsung ke Ukraina karena Joe Biden dianggap tidak suka memasuki konflik lain menyusul penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun lalu, lapor New York Times.

New York Times melaporkan Joe Biden akan menyerukan tindakan militer pekan ini.

Sebelumnya, Pemerintah AS sudah memerintahkan kedutaan besarnya meninggalkan Ukraina. Inggris juga mulai melakukan hal serupa.