Amerika Serikat Peringatkan Warga untuk Tidak Mengunjungi Rusia

PIKIRAN RAKYAT - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan warga AS untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan ke Rusia.

Hal itu disebabkan karena ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan dengan Ukraina.

Deplu AS juga mengeluarkan peringatan lebih lanjut tentang konflik dengan Kiev ketika Moskow mengumpulkan pasukan di dekat negara tetangganya.

"Warga AS sangat disarankan untuk tidak berpergian melalui darat dari Rusia ke Ukraina melalui wilayah ini," kata Deplu AS.

Pemerintah Amerika Serikat juga memerintahkan anggota keluarga yang memenuhi syarat dari staf kedutaan besarnya di Ukraina untuk meninggalkan negara tersebut.

Otoritas AS juga meminta seluruh warga negara AS agar mempertimbangkan untuk keluar dari Ukraina terkait ancaman aksi militer Rusia.

Deplu AS mengaku pihaknya mengizinkan kepergian sukarelawan pegawai yang direkrut langsung oleh AS dan memerintahkan agar anggota keluarga dari Kedubes AS di Kiev untuk kembali.

