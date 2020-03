WHO: Kasus COVID-19 dan Kematian di Dunia Lampaui Tiongkok

PIKIRAN RAKYAT - Kasus infeksi corona di seluruh dunia melampaui angka yang terjadi di Tiongkok sebagai sumber pertama penularan virus corona tipe baru atau COVID-19.

Demikian disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan laporan situasi harian per 16 Maret 2020 yang dikutip dari laman resmi WHO di Jakarta, Selasa 17 Maret 2020, total kasus positif COVID-19 di 151 negara secara global mencapai 86.434 kasus dengan 3.388 orang meninggal, sementara di Tiongkok total kasus sebanyak 81.077 dengan total kematian 3.218 jiwa.

Baca Juga: Masih Tinggi Kekerasan terhadap Perempuan di Sukabumi, Selama Tahun 2019 Tercatat Sebanyak 117 Kasus

Kasus baru virus corona tipe baru di dunia semakin menembus angka tertingginya yaitu 13.874 per hari, dan COVID-19 merenggut 848 jiwa pada Senin 16 Maret 2020.

Sementara di Tiongkok bertambah 29 kasus dan 14 kematian baru di hari yang sama, dengan angka pasien yang terjangkit fluktuatif antara belasan hingga kurang dari 30 kasus baru per harinya.

loading...

Angka terbanyak pasien terjangkit COVID-19 di Italia dengan total 24.747 kasus (3.590 kasus baru) dengan angka kematian mencapai 1.809 jiwa (368 kematian baru).

Baca Juga: Isu Lockdown di Wilayah Indonesia Masih Bergulir akibat Virus Corona, DPR RI: Jangan ASN Saja, Pikirkan Pekerja Harian juga

Kasus terbanyak selanjutnya di Iran dengan total 14.991 kasus (2.262 kasus baru) dan total kematian 853 jiwa (245 kematian baru).

Korea Selatan total 8.236 kasus (74 kasus baru) dengan 75 kematian tanpa ada angka kematian baru.