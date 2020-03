Wabah Virus Corona, Warga Inggris Usia Lebih dari 70 Tahun Dikarantina 4 Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Dengan meningkatnya jumlah kematian akibat COVID-19, pemerintah Inggris meminta orang dengan umur di atas 70 tahun untuk mengisolasi diri mereka.

Keputusan itu diambil sebagai langkah Inggris untuk menyelamatkan nyawa dalam memerangi virus corona yang saat ini tengah mewabah di negara tersebut.

Dikabarkan Mirror orang-orang di Inggris yang berusia di atas 70 akan segera mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk mengisolasi diri mereka secara ketat.

Pengisolasian diri ini dilakukan selama 4 bulan sebagai bagian dari tanggapan terhadap virus corona.

Seorang penyiar politik, Robert Peston mengatakan bahwa kemungkinan pemerintah Inggris akan menegakkan upaya mobilisasi dengan 'gaya perang' dalam lima hingga 20 hari kedepan.

Pemerintah Inggris juga mengambil langkah lainnya yang sedang direncanakan termasuk hotel dan bangunan lain yang akan digunakan sebagai rumah sakit sementara.

Sedangkan rumah sakit swasta yang di konversi akan menjadi pusat perawatan medis darurat dan menugaskan beberapa perusahaan untuk membuat respirator yang dapat menjaga pasien dengan kondisi yang sakit akut untuk bisa bertahan.