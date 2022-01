Makan Berujung Tragedi, Seorang Wanita Masuk RS Usai Santap 32 Gulung Sushi karena Tak Ingin Rugi

PIKIRAN RAKYAT - Seorang wanita bernama Danielle Shapiro (24) dilarikan ke rumah sakit usai menyantap 32 gulungan sushi di sebuah restoran all you can eat (makan sepuasnya).

Alasan Danielle menghabiskan banyak sushi di restoran all you can eat karena tak ingin rugi telah mengeluarkan uang 50 dolar AS (Rp700.000).

Namun wanita asal California, Amerika Serikat (AS) tersebut malah harus menelan pil pahit karena menderita penyakit refluks asam.

Danielle pun harus rela diinfus dan terbaring lemah usai makan terlalu banyak.

Dalam akun TikTok-nya, Danielle membagikan pengalaman kurang menyenangkannya tersebut.

"Makan sushi berakhir buruk," katanya yang ditulis di akun TikToknya.

Meski begitu, Danielle mengaku seorang penggemar sushi dan terbiasa makan makanan Jepang tersebut beberapa kali dalam sebulan.

“Saya penggemar berat sushi. Saya suka memakannya beberapa kali sebulan jika saya beruntung," katanya, dikutip dari New York Post, Rabu 19 Januari 2022.