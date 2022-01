10 Orang Terkaya Dunia Lipatgandakan Harta Selama Pandemi Covid-19, Rata-rata Naik Rp18,6 Triliun per Hari

PIKIRAN RAKYAT - Laporan baru dari Oxfam menyebutkan 10 orang terkaya di dunia melipatkandakan kekayaannya selama dua tahun terakhir semasa pandemi Covid-19.

Disebutkan, kekayaan 10 orang terkaya itu meningkat menyusul lonjakan harga saham dan properti tapi juga memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.

Laporan Oxfam menyebutkan harta 10 orang terkaya di dunia meningkat dari 700 miliar dolar AS menjadi 1,5 triliun dolar AS atau rata-rata 1,3 miliar dolar per hari atau Rp18,6 triliun, dikutip dari The Guardian, Senin, 17 Januari 2022.

Oxfam mengatakan kekayaan para miliarder meningkat lebih banyak selama pandemi daripada 14 tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Oxfam menyoroti ketidaksetaraan ekonomi, di mana bisa terjadi 21.00 kematian setiap hari akibat kurangnya akses perawatan kesehatan kekerasan berbasis gender, kelaparan dan perubahan iklim.

Pandemi telah menjerumuskan 160 juta orang ke dalam kemiskinan. Minoritas etnis non-kulit putih dan perempuan menanggung beban dampak ketika ketidaksetaraan melonjak.

Laporan tersebut sejalan dengan studi Desember 2021 oleh kelompok yang menemukan bahwa pangsa kekayaan global orang-orang terkaya di dunia melonjak pada rekor kecepatan selama pandemi.

Oxfam mendesak reformasi pajak untuk mendanai produksi vaksin di seluruh dunia serta perawatan kesehatan, adaptasi iklim dan pengurangan kekerasan berbasis gender untuk membantu menyelamatkan nyawa.