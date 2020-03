Tingkat Kesembuhan Pengidap Covid-19 Sangat Tinggi

PIKIRAN RAKYAT – Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kepala World Health Organization (WHO) mengeluarkan pernyataan pada pekan lalu bahwa persentanse kematian di Wuhan, Tiongkok, yang mana merupakan pusat wabah pertama kali, berkisar antara 2-4%.

Sementara wilayah di luar Wuhan hanya memiliki kisaran 0.7% saja.

Berdasarkan pemetaan data kasus corona yang dikompilasi oleh Johns Hopkins Whiting School of Engineering Center for Systems Science and Engineering (CSSE), per tanggal 4 Maret 2020 pukul 14.00 WIB (via laman https://gisanddata.maps.arcgis.com/ ), jumlah penderita corona di seluruh dunia sudah mencapai 93.160 orang dengan jumlah kematian sebanyak 3.198 orang atau hanya sekitar 3,4 persen.

Baca Juga: Sama-sama Miliki Ciri Awal Sakit Pernapasan, Ini Perbandingan Keparahan Corona dan Flu

Prosentase ini sesuai dengan pernyataan Direktur WHO pekan lalu.

Otoritas WHO telah mengungkapkan bahwa tingkat kematian akibat Covid-19 ini terbilang rendah.

loading...

Jauh lebih rendah ketimbang MERS dan SARS yang tembus 15 persen. Bahkan, angka kematian akibat Covid ini bisa jauh lebih kecil dari 3 persen.

Baca Juga: Asing di Telinga, Berikut 5 Jenis Buah Beri Liar yang Dapat Dikonsumsi

Pasalnya, tidak semua orang yang terinfeksi corona melapor dan data mereka masuk ke CSSE yang dikelola John Hopkins School of Engineering. Begitu juga tak semua pengidap Covid-19 yang telah sembuh total melapor.

Pada dasarnya, dengan menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan istirahat cukup, daya tahan tubuh pengidap Covid dalam dua minggu sejak terinfeksi akan pulih dan virus corona pun akan lenyap dari tubuh mereka.