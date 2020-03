Trump Batasi Perjalanan ke Amerika Serikat Setelah 6 Warganya Meninggal Dunia Akibat Corona

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memberi isyarat pada Senin sore waktu setempat atau Selasa, 3 Maret 2020 pagi WIB, bahwa ia mempertimbangkan pembatasan perjalanan tambahan ke Amerika Serikat.

Trump mengatakan, ingin mencoba menahan penyebaran virus corona. Pasalnya, sudah ada enam kematian yang dilaporkan di negara bagian Washington dan jumlah kasus yang dikonfirmasi di AS melampaui 100.

Dilansir The Guardian, Selasa, pejabat kesehatan di negara bagian Washington di barat laut AS melaporkan pada hari Senin bahwa negara bagian tersebut telah melihat enam kasus kematian akibat coronavirus.

Wabah di panti jompo dekat Seattle juga dikaitkan dengan empat dari enam kematian di negara bagian itu. Orang kelima yang mati adalah seorang pria berusia 50-an dan keenam adalah seorang pria berusia 40-an.

Trump menegaskan kembali di Gedung Putih bahwa ia mempertimbangkan pembatasan perjalanan dari negara lain ke AS, meskipun tanpa memberikan rincian spesifik. Presiden sedang bertemu dengan anggota yang bertugas menangani coronavirus di pemerintahannya dan kepala perusahaan farmasi. Trump tidak berpikir perlu ada deklarasi darurat nasional di AS saat ini tetapi dia pasti akan melakukannya nanti jika memang harus.

Sementara itu, CNBC melaporkan bahwa menteri keuangan global dan bank sentral akan mengadakan konferensi pada hari Selasa untuk mengoordinasikan respons keuangan dan ekonomi terhadap virus corona.

Steve Mnuchin, menteri keuangan AS dan Jerome Powell, Kepala Bank Sentral AS (Federal Reserve) , akan memimpin pertemuan yang akan diadakan pada Selasa pukul 7 pagi waktu AS bagian timur Atau Selasa malam WIB.