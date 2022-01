Detik-detik Aksi Heroik Polisi Selamatkan Pilot dari Puing Pesawat sebelum Terlindas Kereta

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah video dramatis yang menampilkan pertunjukan penyelamatan seorang pilot di California, Amerika Serikat yang mendarat di rel kereta api.

Dalam video tersebut tampak pilot ditarik dari pesawat beberapa detik sebelum akhirnya dihancurkan kereta yang melaju dengan kencang.

Polisi Los Angeles merilis video bodycam dari insiden yang terjadi sekitar pukul 2 siang waktu setempat pada Minggu, 9 Januari 2022, beberapa petugas terlihat berlomba membebaskan pilot dari pesawat.

Mereka tampak berjuang sebelum pria yang wajahnya berlumuran darah itu, dilepaskan dari Cessna yang jatuh dan mereka semua kabur, saat petugas berteriak 'Go go go!'.

Tepat lima detik kemudian setelah pilot terselamatkan, kereta Metrolink yang bergerak cepat melindas sisa-sisa pesawat yang jatuh, meledakkan puing-puingnya ke segala arah.

Video lain dari insiden ini direkam oleh seorang komposer berusia 21 tahun, Luis Jimenez, yang berada di lokasi kejadian pada saat itu.

"Pesawat itu gagal lepas landas dan mendarat di rel kereta api di persimpangan yang populer," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Independent.

"Hanya beberapa detik sebelum tabrakan, petugas polisi menyelamatkan pilot, dan sepotong puing hampir menimpa saya," sambungnya.