Lecehkan Banyak Aktris, Sutradara Ternama Hollywood Terancam Penjara 25 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Harvey Weinstein (67) diputuskan bersalah oleh pengadilan New York, Amerika, pada hari Senin pagi waktu setempat atas berbagai kasus pelecehan seksual yang dilakukannya kepada sejumlah aktris Hollywood. Weinstein kini diperkirakan menghadapi hukuman penjara 25 tahun.

Seperti dilansir The Guardian, Selasa 25 Februari 2020, putusan hukuman ini belum mencakup hukuman yang akan diberikan kepada Weinstein atas tuntutan pelecehan dua orang wanita pada tahun 2013 yang hingga kini masih belum diputuskan oleh pengadilan Los Angeles.

Sedikitnya 80 aktris telah mengalami pelecehan yang dilakukan Weinstein selama bertahun-tahun. Daftar aktris yang merupakan korban kasus ini, termasuk Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, dan Salma Hayek.

Kasus petinggi industri Hollywood ini sempat membuat heboh warganet dengan munculnya #MeToo sebagai bentuk dukungan untuk para wanita yang merupakan para korban pelecehan seksual agar mau menyuarakan ketidakadilan yang menimpa mereka.

Weinstein diputuskan bersalah oleh seluruh juri di pengadilan setelah melakukan diskusi panjang selama lima hari berturut-turut. Meski menolak seluruh tuduhan, hakim memerintahkan Weinstein segera dijebloskan ke penjara sesaat setelah para juri sepakat untuk memutuskannya bersalah.

Putusan bersalah ini tidak membuat Weinstein bergeming dan ia malah berdiskusi dengan kepala pengacaranya, Donna Rotunno, sesaat setelah putusan dibacakan.

Produser film Pulp Fiction, Good Will Hunting, The King’s Speech dan Shakespeare in Love ini divonis bersalah atas pelecehan terhadap asisten produser Mimi Haleyi pada tahun 2006 dan pemerkosaan Jessica Mann, mantan aktris, pada tahun 2013.