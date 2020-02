Hassan Rouhani: Trump Tidak akan Ingin Berperang dengan Iran Jelang Pemilu AS 2020

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan pada Minggu, 17 Februari 2020 bahwa dia tidak percaya Amerika Serikat (AS) akan berperang dengan negaranya.

Hal itu disampaikan Rouhani, jika AS berperang dengan Iran, justru akan membahayakan upaya pemilihan ulang Presiden AS, Donald Trump di tahun 2020 pada pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada November mendatang.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AP News, Rouhani mengatakan, Trump tahu bahwa perang dengan Iran akan merusak peluangnya untuk memenangkan pemilihan presiden AS tahun 2020.\

Ia juga menambahkan bahwa perang akan merusak kepentingan AS dan kepentingan sekutu regionalnya, serta Iran.

"Saya pikir Amerika tidak ingin melakukan perang karena mereka tahu apa ruginya bagi mereka," kata Rouhani dalam konferensi pers.

Ia mengatakan bahwa negara-negara Teluk Persia seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar akan menjadi korban jika konflik antara Iran dan AS berubah menjadi perang.

Sementara itu, Teheran dan Washington mendapatkan eskalasi konflik sejak Januari 2020, ketika serangan pesawat tak berawak AS membunuh jenderal top Iran, Qasem Soleimani, di luar Baghdad.

Iran lantas membalas tindakan AS dengan serangan rudal di pangkalan militer AS di Irak yang menampung pasukan AS.