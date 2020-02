Terima Penghargaan Internasional, Novel Baswedan Singgung Pelemahan KPK

PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menerima penghargaan Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation (PIACCF) di Putrajaya, Malaysia pada Selasa, 11 Januari 2020 malam lalu.

Dalam kesempatan itu, Novel pun sempat menyinggung pelemahan terhadap KPK.



Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, Novel menerima langsung penghargaan itu dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, di Putrajaya Marriot Hotel, Malaysia.

Baca Juga: AKDP Perlu Dibatasi, Eko : Menambah Kemacetan di Kota Bogor

Tak hanya Novel, penghargaan itu pun diberikan kepada (alm) Kevin Anthony Morais, penuntut pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang terbunuh pada tahun 2015 silam.



PIACCF merupakan penghargaan internasional bagi praktisi pemberantasan korupsi yang telah mengalami atau diancam dengan kekerasan atau bentuk lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

PIACCF digagas pada tahun 2018 sebagai respons terhadap perhatian UNODC (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan) akan meningkatnya kasus intimidasi atau balas dendam terhadap pegawai lembaga antikorupsi dari berbagai negara terkait pelaksanaan tugasnya.

Baca Juga: Tiket Lebaran Dijual 14 Februari, KAI: Mulai Pukul 00.00 WIB



"Novel Baswedan menerima penghargaan ini atas kerja keras, keberanian, dedikasi dan komitmen dalam memberantas korupsi," kata Ali, Rabu, 12 Februari 2020.



Ali mengatakan, organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pegawai lembaga antikorupsi yang menjadi target atau yang terancama jiwa, keselamatan atau kehormatannya karena memiliki komitmen dalam penyidikan dan pemberantasan korupsi.

Tujuan pembentukan dana ini juga untuk memperkuat dukungan kolektif internasional kepada praktisi anti korupsi untuk memitigasi ancaman dan intimidasi dengan memberikan bantuan dan dukungan lain.

Baca Juga: Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS, Komisi I DPR RI: Keputusan yang Tepat



"Novel Baswedan dianggap sebagai sosok yang tepat menerima penghargaan ini karena pada 11 April 2017 mendapatkan serangan berupa penyiraman air keras oleh orang yang tak dikenal sepulangnya dari ibadah salat Subuh. Hingga kini, kepolisian baru bisa menangkap dua orang pelaku lapangannya, otak intelektual yang mendalangi penyerangan terhadap Novel Baswedan belum juga diketahui," tuturnya.



Dia pun menuturkan, sejak disiram air keras oleh orang tak dikenal tiga tahun lalu, kondisi mata Novel Baswedan terus memburuk. Hingga saat ini ia masih harus terus menjalani perawatan ke Singapura.



Kondisi yang terbaru adalah mata kiri Novel yang selama ini menjadi tumpuannya, kini hanya bisa melihat cahaya. Novel kini terpaksa bertumpu dengan mata kanan yang kemampuan melihatnya tinggal 60 persen, dengan syarat menggunakan lensa khusus.

Baca Juga: Lucinta Luna Ditahan di Sel Wanita Usai Tersandung Narkoba, Mantan Manajer: Dia Laki-laki, Muhammad Fatah



"KPK berterimakasih atas perhatian dari berbagai pihak yang terus mendukung dan ikut mengawasi penuntasan kasus penyerangan Novel. KPK terus berharap pelaku penyerangan bisa mendapat hukuman seadil-adilnya. Selain itu, KPK berharap kasus penyerangan terhadap Novel bisa benar-benar tuntas sampai ke penemuan otak intelektualnya. Hal ini harus dilakukan supaya tidak ada lagi penyerangan terhadap penegak hukum yang tengah menjalankan tugas," ujarnya.



Sementara itu, Novel melalui keterangan tertulisnya mengatakan penghargaan yang diterimanya adalah bentuk dukungan dan penghormatan terhadap semua pihak yang memilih jalan untuk berjuang memberantasa korupsi, baik di Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia.

Baca Juga: Jalur Laut Paling Favorit bagi Penyelundup Narkoba, Paling Sering Lewat Pesisir Pantai