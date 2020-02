Dipertanyakan Kemampuannya Hadapi Trump di Pemilu AS 2020, Buttigieg Mengaku Bukan Orang Kaya

PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Pete Buttigieg dan Bernie Sanders memperdagangkan jab atas uang dan pesan pada hari Minggu, dua hari sebelum para pemilih New Hampshire memilih untuk menghadapi Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump pada bulan November 2020 mendatang.

Sanders yang merupakan seorang senator AS dan progresif, selalu bersemangat untuk menggulingkan Trump dengan menghabiskan waktunya selama hampir tiga dekade menempati Kongres AS.

Sementara Buttigieg (38) adalah veteran militer moderat yang menjabat dua periode sebagai walikota South Bend, Indiana.

Partai Demokrat di Iowa pada Minggu, 9 Februari 2020 merilis hasil terbaru yang menunjukkan bahwa Buttigieg memenangkan 14 delegasi dan Sanders 12.

Sementara angkanya rendah dalam hal total calon perlu mengamankan nominasi, kemenangan memberikan momentum awal yang kritis.

"Gagasan bahwa kita harus menunggu revolusi atau menunggu status quo membuat sebagian besar dari kita keluar," kata Buttigieg dalam referensi terselubung tipis ke Sanders dan Biden.

"Kita membutuhkan politik yang membawa kita semua," ucapnya.