Jadi Momen Khusus, Presiden Jokowi Gelar Pertemuan dengan Perdana Menteri Australia

PIKIRAN RAKYAT - Mengawali kegiatan di hari ketiga kunjungan kenegaraan di Australia, Presiden Joko Widodo menyambangi Gedung Parlemen, Canberra, Australia, pada Senin, 10 Februari 2020. Presiden bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison.

Sebelum menggelar pertemuan bilateral, kedua pemimpin menggelar pertemuan tête-à-tête yang digelar di Prime Minister's Suite. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Morrison membahas berbagai hal.

Adapun dalam pertemuan bilateral yang digelar dalam kerangka Indonesia-Australia Annual Leader's Meeting (ALM), Presiden Jokowi menyampaikan duka cita dan simpati kepada korban, keluarga korban, dan pemerintah Australia atas bencana kebakaran hutan yang melanda Australia.

"Kedatangan saya ke Australia kali ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan selalu bersama masyarakat Australia, baik dalam suka maupun duka. A friend in need is a friend indeed," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut bahwa kunjungannya kali ini juga menjadi momen khusus karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Dalam rentang waktu tersebut, kata Presiden, banyak hal yang telah dicapai oleh kedua negara.

"Namun kita harus terus bekerja keras untuk hubungan yang lebih kokoh ke depan," imbuhnya.