Kunjungi Indonesia, Presiden Singapura: Untuk Perkuat Hubungan yang Hangat

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasa terhormat ketika menerima kunjungan Presiden Singapura, Halimah Yacob.

Pasalnya kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Presiden Halimah ke Indonesia pada Selasa, 4 Februari 2020.

Kedatangan Halimah ke Indonesia bersama dengan delegasi bisnis untuk terus memperkuat kerja sama dengan antara Singapura dan Indonesia.

“Sebagai Minister of State for Community Development and Sport pada tahun 2012.

"Ibu Halimah mau wisuda 697 penata laksana rumah tangga asal Indonesia yang lulus pendidikan paket B dan Paket C di sekolah Indonesia di Singapura,” ujar Jokowi sebagaimana di kutip Pikiran-Rakyat.com dalam Setkab.

Jokowi menganggap hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Halimah terhadap isu pendidikan dan perempuan.

“Indonesia dan Singapura adalah tetangga dekat, dan kita hanya memiliki satu opsi yaitu berhubungan dengan baik dan saling menguntungkan.

"Dan sudah merupakan komitmen saya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Singapura,” ujar Jokowi.