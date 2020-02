Pakar Kesehatan dari WHO akan Kunjungi Tiongkok untuk Analisis Penyebaran Wabah Corona

PIKIRAN RAKYAT - Terdapat satu tim pakar internasional yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang akan pergi ke Tiongkok pada awal minggu ini untuk menyelidiki penyebaran virus corona.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, juru bicara dari WHO pada Senin, 3 Januari 2020 mengatakan, sebagaimana disepakati antara kepala WHO dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, bahwa penelitian penyebaran virus itu dapat melibatkan para pakar kesehatan dari Amerika Serikat (AS).

Seorang pejabat senior kesehatan AS mengatakan kepada Reuters di Jenewa bahwa para ahli medis Amerika dapat mengambil bagian dalam misi teknis yang dipimpin WHO, dengan pembicaraan mengenai kesepakatan keterlibatan ahli medis AS dengan WHO itu masih berlangsung.

Namun, Tiongkok sempat menuduh pihak AS pada Senin, 3 Februari 2020 sebagaimana pihak AS justru melayangkan kepanikan atas virus corona yang menyebar cepat dengan dilakukannya pembatasan perjalanan dan evakuasi untuk warga AS di Tiongkok.

Sementara itu, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan bahwa jumlah korban tewas di Tiongkok dari virus corona yang baru diidentifikasi yang muncul di Wuhan, naik menjadi 361 orang pada Minggu, 2 Februari 2020.

Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan pekan lalu ketika sekembalinya dari Beijing bahwa misi internasional akan terdiri dari pejabat WHO dan konsultan.

“Misi multidisiplin para pakar internasional ke Tiongkok akan berlangsung, mungkin minggu ini. Baik Tiongkok dan WHO menyetujui misi ini," ucap Juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, pada Senin, 3 Februari 2020.