Pengacara Trump Menilai Dakwaan Pemakzulan dari DPR AS Merupakan Tindak Ilegal

PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) tetap menuntut Presiden AS Donald Trump di sidang pemakzulannya dengan mengajukan permohonan yang kuat untuk menjatuhi hukuman terhadap presiden AS tersebut pada Senin, 3 Februari 2020.

Demokrat juga memanggil Trump sebagai seorang pria tanpa moral yang harus dilepas dari jabatannya demi melindungi demokrasi Amerika.

Anggota Kongres AS, Adam Schiff, meringkas argumen penutup untuk tujuh anggota parlemen DPR AS yang menuntut Trump dalam proses bersejarah setelah pengacara Trump menyebut bahwa dakwaan yang diberikan DPR itu berlawananan dengan sistem politik, ceroboh, dan tidak berdasar.

"Kami telah membuktikan Donald Trump bersalah. Sekarang lakukan keadilan yang adil, dan memvonisnya,” ucap Anggota Kongres, Schiff, yang menyerang Trump secara pribadi dengan mengatakan hal itu kepada para anggota majelis.

“Dia telah mengkhianati keamanan nasional kita dan dia akan melakukannya lagi. Dia telah mengkompromikan pemilihan kita dan dia akan melakukannya lagi. Anda tidak akan mengubahnya. Anda tidak dapat membatasi dia,” kata Schiff sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

Pada Rabu, 29 Januari 2020 mendatang terdapat 100 anggota Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik yang akan memilih apakah akan mengeluarkan Trump dari kantor dan jabatannya.

Namun, Senat tampaknya hampir pasti akan membebaskan Trump dari pemakzulan.