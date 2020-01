Tahun 2019 Ekonomi AS Diprediksi Hanya Tumbuh 2,5 Persen, Target Presiden Donald Trump Meleset

PIKIRAN RAKYAT - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal ke IV 2019 mempertahankan laju pertumbuhan yang moderat dengan demikian kondisi ini gagal melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden Donald Trump di kisaran 3 persen.

Laju ini dipengaruhi oleh investasi bisnis yang merosot di tengah tensi perang dagang antara Washington dan Beijing sejak 18 bulan lamanya.

Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang ditunjukkan oleh Departemen Perdagangan AS menunjukkan adanya pemangkasan tiga kali suku bunga dari The Fed, Bank Sentral AS sepanjang 2019 lalu telah membantu menjaga ekspansi penururnan ekonomi terpanjang dalam sejarah negara ini.

Pelemahan ekonomi AS sedikit banyak dipengaruhi oleh stimulus paket kebijakan ekonomi Republik yang melakukan pengurangan pajak besar-besaran dari 35 persen menjadi 21 persen.

Paket kebijakan yang bertujuan untuk mengangkat ekonomi ke angka 3 persen justru menjadi bumerang bagi peekembangan ekonomi nasional AS.

Laporan tersebut muncul setelah Federal Reserve AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetap berada dikisaran 1,5-1,75 persen pada Rabu 29 Januari 2020 waktu setempat.

Kepala The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral AS mengharapkan 'pertumbuhan ekonomi moderat yang berkelanjutan' tetapi juga mengangguk ke beberapa risiko ketidakpastian ekonomi global lainnya, termasuk wabah Corona Virus (2019-nCov) baru-baru ini di Tiongkok.