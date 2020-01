Lebih dari 6.000 Pasien Positif Terjangkit Corona, WHO Tekankan Pentingnya Skrining

PIKIRAN RAKYAT - Berdasarkan laporan resmi WHO terkait perkembangan situasi virus corona per tanggal 29 Januari 2020, kasus positif virus corona tipe baru atau novel coronavirus (2019-nCov) bertambah menjadi 6.065 dibanding sehari sebelumnya yang berjumlah 4.593 kasus secara global.

Sebanyak 5.997 kasus positif virus corona terjadi di Tiongkok dengan 1.239 di antaranya mengalami gangguan kesehatan yang serius, 132 orang meninggal dunia, dan 9.239 orang lainnya diduga terjangkit virus tersebut.

Kasus positif virus corona di luar Tiongkok juga naik menjadi 68 kasus di 15 negara dibandingkan hari sebelumnya 56 kasus di 14 negara.

Sebanyak empat kasus baru ditemukan di Uni Emirat Arab setelah melakukan perjalanan secara individu ke Kota Wuhan.

Beberapa penambahan kasus baru di luar Tiongkok antara lain Jepang sebelumnya enam kasus menjadi tujuh kasus, Australia dari lima kasus menjadi tujuh kasus, Kanada dari dua kasus menjadi tiga kasus, Prancis dari tiga kasus menjadi empat kasus, dan Jerman dari satu kasus menjadi empat kasus.

WHO mengungkapkan kasus virus corona yang ditemukan di luar Tiongkok rata-rata ditemukan melalui skrining kesehatan di pintu masuk negara dengan menggunakan pendeteksi demam dengan alat pemindai suhu panas tubuh.

Namun Organisasi Kesehatan Dunia tersebut mengingatkan adanya kemungkinan orang yang terinfeksi virus corona bisa lolos dari pendeteksi demam karena belum menimbulkan gejala atau dalam masa inkubasi virus.