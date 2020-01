Pemerintah AS Meminta Izin pada Tiongkok untuk Kirim Tim Ahli ke Wuhan

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat telah meminta izin kepada Beijing untuk mengirim tim ahli ke Wuhan.

AS ingin mengirim tim ahli dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk membantu petugas kesehatan di Wuhan.

AS juga meminta Beijing untuk lebih banyak terbuka mengenai data yang dimiliki Tiongkok.

Hal ini karena otoritas kesehatan di dunia sedang berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sekertari Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan AS, Alex Azar mengaku departemennya masih menunggu tanggapan dari Tiongkok.

AS meminta untuk membentuk tim bilateral atau untuk menerima tim ahli AS yang bekerja di Organisai Kesehatan Dunia (WHO).

Direktur CDC Robert Redfield mengaku bahwa CDC secara khusus tengah mencari data mengenai penyakit yang tertular secara kontak.