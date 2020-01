Ditanya Soal Kemungkinan Rindukan Meghan Markle, Ibu Tiri Pangeran Harry Sempat Terdiam

PIKIRAN RAKYAT - Harry dan Meghan Markle akhirnya dapat tenang melenggang keluar dari lingkungan keluarga Kerajaan Inggris setelah keluarnya pernyataan Ratu Elizabeth II pada Sabtu, 18 Januari 2020.

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com, gelar His or Her Royal Highness (HRH) akan dilepas, sedangkan Duke and Duchess of Sussex akan disematkan di belakang nama lengkap.

Cara penyebutan ini memang akrab dengan keluarga Kerajaan Inggris yang sudah bercerai seperti Diana, ibunda Harry.

Sekalipun sempat marah, Ratu sendiri akan tetap menganggap keluarga muda ini sebagai bagian dari anggota keluarga personalnya.

“Harry, Meghan, dan Archie (anak dari Harry dan Meghan) akan selalu menjadi anggota keluarga saya yang sangat dicintai," kata Ratu Elizabeth II dalam sebuah pernyataan.

Keduanya akan hidup lebih mandiri dan menghabiskan lebih banyak waktu di negara yang dipimpin Justin Trudeau, Kanada.

Namun, sebelum sepenuhnya tinggal di Kanada, mereka akan mengalami transisi yang memperbolehkan pasangan Duke and Duchess of Sussex tetap memiliki tempat tinggal di Windsor, Inggris.