5 Fakta Mundurnya Harry dan Meghan Markle dari Kerajaan Inggris, Dianggap Bodoh oleh sang Ayah hingga Ganti Rugi Rp 42 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Harry dan Meghan Markle menjadi obrolan dunia setelah mengumumkan keputusan untuk keluar dari anggota senior keluarga Kerajaan Inggris lewat akun instagram @sussexroyal pada Kamis, 9 Januari 2020.

Setelah menimbulkan kisruh dan perdebatan di dalam maupun di luar keluarga Kerajaan Inggris, akhirnya Ratu Elizabeth II mengeluarkan surat pernyataan atas kesetujuannya terhadap rencana Duke and Duchess of Sussex ini.

Ratu mengeluarkan dua surat pernyataan pada Senin, 13 Januari 2020 dan Sabtu, 17 Januari 2020. Dengan begitu, keduanya resmi melepas gelar HRH (His or Her Royal Highness).

Namun, di tengah kerumitan masalah mereka terdapat beberapa fakta unik yang cukup menggelitik. Berikut 5 fakta unik yang dirangkum tim Pikiran-Rakyat.com.

1. Kate Middleton dan Pangeran William Ikut Pusing

Seperti dikabarkan sebelumnya oleh Pikiran-Rakyat.com, keputusan Harry dan meghan tidak hanya mempersulit mereka, tetapi juga anggota keluarga kerajaan lainnya.

Pengumuman yang bersamaan dengan ulang tahun ke 38 Kate Middleton ini membuat perayaan di Istana Kensington gagal dilaksanakan dengan lancar. Seluruh keluarga kerajaan malah ribut dengan keputusan pasangan muda itu.

