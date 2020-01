Tanggalkan Gelar Bangsawannya, Pangeran Harry dan Meghan Markle Wajib Bayar Rp 42 Miliar Sebelum Keluar dari Kerajaan Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Harry dan Meghan Markle akhirnya telah disetujui oleh Ratu Elizabeth II untuk keluar dari anggota senior keluarga Kerajaan Inggris.

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com, Istana Buckingham telah resmi mengumumkan pasangan yang dijuluki, Duke and Duchess of Sussex untuk melepas semua kebesaran yang diterima dari Kerajaan Inggris.

Pengumuman berupa surat pernyataan ditulis oleh pimpinan Kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth.

Mereka secara resmi tidak akan menggunakan gelar kebesaran His or Her Royal Highness (HRH) saat memulai masa depan yang lebih mandiri.

"Saya mengenali tantangan yang mereka alami sebagai hasil dari pengawasan ketat selama dua tahun terakhir dan mendukung keinginan mereka untuk kehidupan yang lebih mandiri," tulis Ratu dalam surat tersebut.

Sekalipun tak lagi menjadi anggota keluarga yang paling dihormati di seluruh tanah Britania dan jajahannya, mereka akan tetap diakui Ratu Elizabeth II sebagai bagian dari keluarganya secara personal.

"Harry, Meghan, dan Archie (anak dari Harry dan Meghan) akan selalu menjadi anggota keluarga saya yang sangat dicintai," kata Ratu tertulis dalam surat tersebut.