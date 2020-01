Pembawa Berita Iran Putuskan untuk Berhenti, Menyesal Sampaikan Kebohongan Rezim Selama 13 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Iran berubah menjadi daerah yang dipenuhi demonstran, pasalnya mereka memprotes kematian dari 170 penumpang di pesawat sipil Ukraina yang di jatuhkan oleh pasukan Iran secara tidak sengaja.

Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dari laman The New Arab, akibat kebohongan tersebut, seorang wanita bernama Gelare Jabbari mengundurkan diri dari pekerjannya sebagai reporter.

Melalui unggahan dalam akun Instagramnya @gelarejabbari pada Senin, 13 Januari 2020 kemarin via The New Arab, Gelare memberi tahu publik terkait pengunduran dirinya sebagai reporter berita.

"Sangat sulit bagi saya untuk percaya pembunuhan orang-orang sebangsa saya.

"Saya minta maaf karena berbohong kepada Anda di TV selama 13 tahun," tulis Gelare dalam akun Instagram pribadinya.

Belum jelas apakah unggahan Jabbari tersebut karena pesawat Ukraina yang membawa mayoritas penduduk Iran ditembak jatuh oleh pemerintah, atau tentang protes anti pemerintah.

Namun, unggahan Gelare tersebut telah memicu ketidakpuasan masyarakat Iran kepada pemerintah.