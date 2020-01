Tak hanya Qassem Soleimani, AS Sempat Incar Pejabat Militer Iran Lain sebagai Misi Rahasia

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu, sebuah serangan rudal dari pesawat nirawak (drone) milik Amerika Serikat (AS) menghantam sejumlah pasukan Iran yang berada di Kompleks Bandara Kota Baghdad, Irak.

Serangan tersebut salah satunya menewaskan seorang Jenderal Iran yang berpengaruh, Qassem Soleimani.

Tewasnya Jenderal Qassem Soleimani menambah ketegangan politik antara Iran dengan Amerika Serikat yang selama ini telah terjadi.

Tidak lama pascapemakaman sang Jenderal, Iran meluncurkan sejumlah roket ke Pangkalan Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk balas dendamnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump beralasan serangan yang menargetkan tewasnya Jenderal militer Iran tersebut salah satunya untuk menghentikan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Qasssem terhadap sejumlah demonstran yang berada di tahanan Iran.

Serangan rudal pesawat nirawak AS yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani merupakan perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Perintah Donald Trump kepada pasukan AS yang menewaskan Qassem Soleimani tersebut membuat kongres AS harus membuat respons.

Untuk mencegah peperangan berkelanjutan, kongres AS pun membuat suatu persetujuan untuk membatasi wewenang Presiden AS terhadap seluruh pasukan AS.