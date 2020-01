Pangeran Harry dan Meghan Markle Umumkan Pengunduran Diri Saat Kate Middleton Ulang Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Putri Kerajaan Inggris, Kate Middleton Duchess of Cambridge baru saja berulang tahun pada Kamis, 9 Januari 2019 kemarin.

Namun, perayaan ulang tahun Kate Middleton itu harus ternodai dengan kabar pengunduran diri adik iparnya dari Kerajaan Inggris, Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Namun, acara ulang tahun Kate Middleton diselenggarakan di Istana Kensington, tepat saat Kerajaan Inggris dilanda kabar tak enak terkait pengunduran diri dari Pangeran Harry dan Meghan Markle, .

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com, Pangeran Harry dan Meghan Markle mengumumkan pengunduran diri mereka melalui media sosial Instagram @sussexroyal di malam yang sama dengan ulang tahun Kate Middleton.

Dalam postingan tersebut, The Duke and Duchess of Sussex ini menuliskan, mereka bermaksud mengundurkan diri sebagai anggota 'senior' dan Keluarga Kerajaan.

"Setelah beberapa bulan refleksi dan diskusi internal, kami telah memilih untuk melakukan transisi tahun ini dalam mulai mengukir peran baru yang progresif dalam lembaga ini, kami bermaksud untuk mundur sebagai anggota 'senior' dari Keluarga Kerajaan," tulis mereka di @sussexroyal.

Pengumuman yang dilakukan oleh Pangeran Harry dan Meghan Markle ini, bagaikan bom bagi keluarga kerajaan dan Bangsawan Inggris, terutama bagi Kate yang pada hari itu berulang tahun.

