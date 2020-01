Membedah Skripsi Reynhard Sinaga, Punya Banyak Teman dan Bisa Bahasa Prancis

PIKIRAN RAKYAT - Reynhard Gamboa Maruli Tua Sinaga, begitu nama lengkap pria asal Indonesia, terpidana seumur hidup Pengadilan Manchester, Inggris atas kasus perkosaan.

Gelar-gelar akademiknya didapat dari kampus bergengsi, mulai dari gelar S-1 Arsitektur yang didapat dari Universitas Indonesia (UI) hingga menyabet dua gelar Master sekaligus dari University of Manchester.

University of Manchester merupakan kampus terbaik ke-6 di Inggris dan terbaik ke-27 di dunia berdasarkan QS Ranking.

Pikiran-Rakyat.com mencoba menelusuri jejak intelektualitas sang pemerkosa 195 pria tersebut di UI. Tercatat, dia merampungkan skripsinya dengan judul "Power Architecture".

Dari tulisan kata pengantar, dia banyak sekali menyebut teman-teman yang berjasa dalam merampungkan tugas akhirnya tersebut.

Ada 48 nama yang disebut sebagai teman-teman dalam "Duridu". Suatu nama yang bisa merujuk untuk penyebutan geng atau istilah tertentu di lingkaran pertemanan mereka.

Selain itu, ada dua nama yang begitu dekat dengannya, berinisial S dan N. Untuk S, Reynhard Sinaga menyebutnya sebagai teman yang bisa tahu sisi kelam dia.

"Dan S yang selalu meramalku dengan gratis dan tahu 'the dark side of me," begitu yang dia tulis dalam kata pengantar skripsinya.