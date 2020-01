Rakyat Palestina Injak dan Bakar Bendera Amerika Serikat Serta Israel

PIKIRAN RAKYAT – Ratusan rakyat Palestina turut berduka atas meninggalnya komandan militer Iran Qassem Soleimani akibat serangan udara Amerika Serikat di Baghdad, Irak.

Para pemimpin kelompok Hamas, yang menguasai Gaza, dan faksi Jihad Islam Palestina, yang keduanya didukung oleh Iran, berbaur dengan para pelayat di sebuah tenda yang didirikan untuk menghormati Soleimani di jantung Kota Gaza.

Dalam kesempatan tersebut bendera Amerika Serikat dan bendera Israel diletakkan di tanah agar para pengunjung dapat menginjak saat memasuki tenda.

Tidak hanya diletakkan di tanah dan diinjak-injak oleh pengunjung, bendera kedua negara tersebut juga dibakar oleh rakyat Palestina.

Baca Juga: Iran Kibarkan Bendera Merah Simbol Balas Dendam dan Siap Berperang

"Kami setia kepada mereka yang mendukung perlawanan dan bersama Palestina, dan kami meminta pemerintah AS dan pendudukan Zionis bertanggung jawab penuh atas konsekuensi kejahatan menyedihkan ini," kata pejabat Hamas, Islamil Radwan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters via Antara.



Soleimani merupakan komandan Pengawal Revolusi Iran di luar negeri. Sebagai kepala Pasukan Quds, jenderal berusia 62 tahun itu menjadi ahli strategi dalam upaya menyebarkan pengaruh Iran di Timur Tengah melalui milisi proksi, beberapa di antaranya kini beroperasi di ambang pintu Israel, musuh bebuyutannya.



Israel, yang membela operasi AS pada Jumat, berperang tiga kali dengan Hamas dalam satu dekade terakhir dan pada 2006 terlibat perang singkat dengan kelompok Hizbullah dukungan Iran di seluruh perbatasan Libanon.

Baca Juga: Iran - Amerika Serikat Kian Bergejolak, KBRI Teheran Keluarkan Himbauan Untuk WNI

Sementara itu buntut tewasnya komandan militer, Iran telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol balas dendam imbas meninggalnya jenderal Garda Revolusi Iran Qassem Soleimani.

Bendera merah tersebut dibentangkan di Masjid Jamkaran di Qom, Iran yang menjadi tempat suci umat islam Iran.