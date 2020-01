Buntut Tewasnya Qassem Soleimani, Trump Targetkan 52 Situs Penting Iran Jika Teheran Menyerang

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan pemimpin Iran akan menyerang 52 target lokasi penting di Iran jika Teheran berani menyerang aset AS.

"Penyerangan akan sangat cepat dan sangat keras," ungkap Presiden Donald Trump dalam unggahan di Twitter pibadinya @realdonaldtrump.

Presiden Donald Trump mengatakan ia siap untuk melakukan penyerangan yang sangat cepat dan sangat keras terhadap 52 target lokasi di Iran termasuk Situs Kebudayaan Iran dan situs-situs penting di Iran, jika Teheran tetap melanjutkan ancamannya terhadap AS.

Baca Juga: Aib Awal Tahun bagi Bobotoh Persib Bandung

Trump mengunggah komentarnya melalui Twitter pada Sabtu 4 Januari 2020 malam, setelah pemimpin Iran bersumpah untuk membalas dendam atas pembunuhan Mayor Jendral Qassem Soleimani, yang merupakan Komandan pasukan elit Iran dan salah satu tokoh paling kuat di Timur Tengah.

"Iran berbicara dengan sangat berani tentang menargetkan aset-aset AS tertentu sebagai balas dendam karena kita membersihkan dunia dari pemimpin teroris mereka yang baru saja membunuh seorang warga Amerika dan melukai banyak orang lain, belum lagi semua orang yang telah ia bunuh sepanjang hidupnya," tulis Trump dalam cuitannya.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....