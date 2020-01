Pemerintah Irak Tetapkan Hari Berkabung Nasional Selama Tiga Hari

PIKIRAN RAKYAT - Untuk menghormati kematian komandan militer Iran Qassem Soleimani, Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi pada Sabtu menetapkan hari berkabung nasional selama 3 hari ke depan.

Qassem Soleimani tewas usai mendapatkan serangan udara dari Amerika Serikat saat berada di Baghdad, Irak.

"Perdana Menteri sekaligus Panglima Adel Abdul Mahdi memerintahkan penetapan hari berkabung nasional bagi jiwa para martir selama tiga hari mulai Sabtu," demikian pernyataan kantornya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Soleimani, jenderal berusia 62 tahun yang mengepalai pasukan Pengawal Revolusi Iran di luar negeri, dianggap sebagai tokoh terkuat nomor dua di Iran setelah Pemimpin Spiritual Ayatollah Ali Khamenei.

Iran telah mengibarkan bendera merah sebagai symbol balas dendam imbas meninggalnya jenderal Garda Revolusi Iran Qassem Soleimani.

Bendera merah tersebut dibentangkan di Masjid Jamkaran di Qom, Iran yang menjadi tempat suci umat islam Iran.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Sun, Iran telah menunjuk 35 target aksi balas dendam terhadap Amerika Serikat.

“Iran menunjuk 35 'target utama AS' karena membentangkan bendera merah balas dendam setelah jenderalnya dibunuh dalam serangan drone AS. Bendera merah ini dipandang sebagai peringatan yang jelas bahwa Republik Islam siap memenuhi janjinya untuk menyerang kembali Amerika Serikat dan Donald Trump,” tulis The Sun.