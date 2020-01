Hindari Penggunaan Plastik, Warga Thailand Gunakan Cara Unik saat Belanja

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang marak tren untuk menghindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan dunia dari timbunan sampah plastik. Tren itu juga terjadi di Thailand.

Larangan penggunaan sampah plastik menimbulkan kreativitas unik yang akhirnya dilakukan oleh beberapa orang di Thailand. Mereka rela menggunakan apa saja untuk mengantongi barang belanjaannya selain menggunakan plastik.

Dengan itu, Thailand merayakan tahun 2020 yang baru dengan larangan kantong plastik dan mulai berlaku di semua toko besar.

Swalayan yang berpartisipasi dalam program ini termasuk CP All (yang memiliki 7Eleven) dan merek besar lainnya seperti Big C Supercentre, Siam Makro, Robinsons, Central Group, dan The Mall Group.

Meskipun kebijakan tersebut mungkin menimbulkan rasa ketidaknyamanan, namun banyak warga di Thailand yang akhirnya beradaptasi dengan perubahan ini dengan cara menunjukkan kreativitas yang dimilikinya.

Cara inovatif untuk mengatasi larangan plastik ini salah satunya sudah tersebar dalam sebuah album Facebook yang dibagikan pada tanggal 2 Januari 2020. Pada album tersebut terdapat lebih dari 60 foto yang menampilkan potret orang-orang di Thailand yang melakukan pembelian tanpa kantong plastik.

Berbagai benda unik mereka gunakan untuk menghindari penggunaan plastik saat berbelanja.