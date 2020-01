Kapal Tiongkok Terobos Perairan Natuna, RRT Klaim Sudah Penuhi Hukum Internasional

PIKIRAN RAKYAT - Masuknya kapal milik Tiongkok ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia memicu kekisruhan dengan pemerintah Republik Indonesia (RI).

Kapal tersebut mencoba menerobos perairan Natuna yang berada di Laut Tiongkok Selatan beberapa kali. Tercatat pelanggaran batas dilakukan pada tanggal 19, 24, dan 30 Desember 2019 lalu.

Wilayah ini memang sebelumnya pernah menimbulkan konflik antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pemerintah RRT mengklaim seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan seharusnya dikuasai mereka. Dalihnya, secara historis laut tersebut dianggap termasuk ke dalam wilayah penangkapan ikan bagi nelayan Tiongkok.

Klaim tersebut ditentang secara langsung oleh Filipina dan dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang berjalan di bawah hukum laut Internasional/United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC, PCA akhirnya memutuskan untuk menolak hak Pemerintah RRT atas laut tersebut.

Mahkamah menyatakan bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa Tiongkok dahulu sempat menguasai sumber daya maupun perairan tersebut, termasuk perairan Natuna di Indonesia.