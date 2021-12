Donald Trump Sebut Orang Yahudi di AS Tidak Suka Israel Bahkan Tidak Peduli

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan orang-orang Yahudi di Amerika Serikat tidak menyukai Israel atau bahkan tidak peduli dengan Israel.

Hal itu disampaikan Donald Trump dalam sebuah wawancara pada Jumat, 17 Desember 2021. Ia mencatat orang Kristen evangelis lebih mencintai Israel daripada orang Yahudi yang ada di AS.

“Banyak teman Yahudi, cinta besar dari Israel telah hilang selama bertahun-tahun untuk orang-orang di Amerika Serikat. Saya harus jujur, ini adalah hal yang sangat berbahaya yang terjadi," kata Trump, dikutip dari Sputnik News, Sabtu, 18 Desember 2021.

“Dulu Israel memiliki kekuasaan mutlak atas Kongres, dan hari ini saya pikir justru sebaliknya," ujarnya.

Donald Trump juga mengecam Joe Biden dan Barack Obama, yang masih mendapatkan banyak suara dari orang-orang Yahudi.

“Maksud saya, Anda melihat The New York Times. The New York Times membenci Israel. Benci mereka. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjalankan The New York Times, maksud saya keluarga Sulzberger,” kata Trump.

Keluarga Sulzberger yang disampaikan Trump merujuk pengoperasian surat kabar The New York Times selama lebih dari 100 tahun.

Pernyataannya Donald Trump dikritik habis-habisan oleh Kongres Yahudi Amerika, yang mengatakan politisi dari Partai Republik itu 'memicu stereotip berbahaya tentang orang Yahudi'.***