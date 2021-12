Kisah Cinta Pangeran William Dibongkar, Diam-Diam Menjalin Hubungan dengan Britney Spears

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini sebuah fakta mengejutkan tentang kisah cinta Pangeran William mencuat di permukaan.

Sebelum memiliki hubungan spesial dengan Kate Middleton, ternyata Pangeran William sempat menjalin kedekatan dengan ikon pop dunia.

Dikatakan oleh seorang penulis biografi kerajaan, Christopher Andersen, jika Pangeran William pernah memiliki hubungan dengan Britney Speras.

Meski hubungannya pada saat itu tidak sampai ke publik, Pangeran William dan Britney Spears diklaim sering berhubungan secara online.

Dalam buku terbaru milik Andersen 'Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan' disebutkan jika Duke of Cambride pernah memiliki 'hubungan dunia maya'.

"(Pangeran William dan Britney Spears) mencoba untuk bersama kembali ketika mereka masih muda," ujar Andersen kepada US Weekly.

"Dia juga memiliki semacam hubungan dunia maya yang serupa dengan Lauren Bush, model dan keponakan dari Presiden George W. Bush," katanya lagi.

Diklaim jika dalam hubungan Pangeran William dan Britney Spears, mereka tidak pernah benar-benar bertemu.