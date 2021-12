Diakui Banyak Negara, Ramalan Anak Indigo di Tahun 2022 Mulai Diantisipasi, Termasuk Gelombang Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Anak Indigo asal India, Abhigya Anand mengungkap kapan Covid-19 ini akan selesai.

Dia mengatakan, jika krisis Covid-19 akan mereda pada Mei 2022. Seperti diketahui, dampak Covid-19 selama dua tahun ini membuat dunia hidup penuh ketakutan.

Abhigya Anand pun meramalkan, selain virus Covid-19 usai, ada juga bencana lain yang kemungkinan akan terjadi pada 2022 nanti.

Pada konten Youtube ‘How We Can Prevent The Next Wave’ yang diunggah di kanal YouTube Conscience pada 3 Juni 2021 itu, Abhigya Anand tampak memberi peringatan pada penduduk dunia akan ada kondisi kembali darurat.

Baca Juga: Diperkosa 400 Pria, Seorang Anak di India Justru Dapat Perlakuan Tak Terduga dari Polisi

Dia menyebut negera-negara yang akan mengalami bencana besar pada 2022 nanti.

Dia menyebut ada Amerika Serikat, Luksemburg, Australia, Jepang, Malaysia, dan negara-negara lain di dunia.

Kata dia, di Desember 2021 ini akan dilanda gelombang epidemi berikutnya.

Baca Juga: Meskipun Dinyatakan Bertentangan Dengan UUD 1945, Pakar Hukum Kembali Singgung Omnibus Law