WHO sampai Rapat Dadakan, Covid-19 'Nu' Varian Baru Virus Corona B.1.1.529 Kian Genting

PIKIRAN RAKYAT - Data varian baru virus corona (B.1.1.529) di Afrika Selatan kian mengkhawatirkan.

Menurut grafik yang diterbitkan FT analysis of data from Gisaid and the South African National Health Laboratory Service, data kasus varian baru ini beserta kematiannya, jauh lebih tinggi dari varian Beta dan Delta.

Salah satu tenaga kesehatan Indonesia, dr. Adam Prabata turut menyebarkan data ini, lalu menyampaikan agar masyarakat waspada.

“BREAKING NEWS! Varian baru (B.1.1.529) menyebar sangat cepat di Afrika Selatan dan bahkan nampak lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan varian Delta,” katanya dalam akun Twitter @AdamPrabata, Jumat, 26 November 2021.

Dokter yang juga edukator Covid-19 di Indonesia ini, menyampaikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara khusus mengadakan rapat darurat membahas varian baru ini.

“WHO sampai akan mengadakan emergency meeting untuk membahas varian ini pada hari ini. Tetap waspada ya semua!” kata Adam Prabata lagi.

Adam Prabata juga menyampaikan, kekhawatiran terhadap varian B.1.1.529 ini sampai memunculkan pembatasan penerbangan ke Inggris, dari beberapa negara Afrika.

