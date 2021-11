Joe Biden Berencana Mencalonkan Diri Lagi di Pemilu 2024, Gedung Putih: Itu Niatnya

PIKIRAN RAKYAT- Gedung Putih mengatakan bahwa Joe Biden bermaksud untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Amerika Serikat (AS) 2024 mendatang.

Pernyataan dari Gedung Putih itu muncul di tengah spekulasi tentang masa depan Joe Biden ketika Presiden AS itu melihat penurunan dalam peringkat persetujuannya.

Dalam sebuah jajak pendapat terbaru, Presiden AS Joe Biden, yang saat ini berusia 79 tahun telah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu membuat beberapa Demokrat berspekulasi bahwa Joe Biden mungkin tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan empat tahun lagi.

Demokrat kian terguncang setelah kemenangan Partai Republik dalam pemilihan gubernur Virginia awal bulan ini dan kemenangan tipis Demokrat di New Jersey.

Namun, sekretaris pers Gedung PUtih Jen Psaki mengonfirmasi bahwa Presiden AS tertua itu berniat untuk kembali maju pada Pemilu 2024.

"Iya. Itu niatnya," kata Jen Psaki, ketika Biden terbang di atas Air Force One untuk acara Thanksgiving dengan pasukan AS di Fort Bragg, North Carolina, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian.

Pernyataan dari Gedung Putih itu juga mengikuti laporan bahwa Biden telah meyakinkan sekutu tentang niatnya untuk mencalonkan diri lagi, dan dia ingin menghilangkan desas-desus tentang kepresidenan satu periode.