Alihkan Perhatian Melawan China, Bos Pentagon Sebut Fokus AS untuk Keamanan Timur Tengah

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin mencoba meyakinkan sekutu di Timur Tengah bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden berkomitmen terhadap kawasan itu.

Hal itu disampaikan Lloyd Austin di saat Amerika Serikat semakin mengalihkan perhatiannya untuk melawan China, dikutip dari The Arab Weekly, Sabtu, 20 November 2021.

Negara-negara Teluk Arab, yang sangat bergantung pada payung militer AS, menyatakan ketidakpastian tentang fokus pemerintah AS Biden di kawasan itu, terutama setelah penarikan AS dari Afghanistan.

Selain itu, beberapa Arab juga menyatakan sikap ragu-ragu AS terhadap kelompok Houthi Yaman.

Dalam pidatonya di Bahrain, Lloyd Austin mengakui keprihatinan di kawasan Timur Tengah.

“Mari kita perjelas: komitmen Amerika terhadap keamanan di Timur Tengah kuat dan pasti,” kata bos Pentagon itu.

Dia menambahkan Amerika Serikat berkomitmen untuk melawan Iran, bahkan ketika Washington bekerja untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

“Kami tetap berkomitmen pada hasil diplomatik dari masalah nuklir. Tetapi jika Iran tidak mau terlibat secara serius, maka kami akan melihat semua opsi yang diperlukan untuk menjaga keamanan Amerika Serikat,” ujarnya.

Lloyd Austin juga menyoroti tindakan Iran yang dalam beberapa bulan terakhir dianggap mengecewakan terutama dalam perluasan program nuklir.