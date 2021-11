Jaksa AS Umumkan Tudingan Perdagangan Seks pada Sekutu Presiden Filipina Rodrigo Duterte

PIKIRAN RAKYAT - Jaksa AS mengumumkan tuduhan perdagangan seks yang menuding kalau gadis dan wanita muda dipaksa untuk berhubungan intim dengan pendiri sebuah gereja di Filipina pada Kamis, 18 November 2021.

Diungkapkan terkait tudingan perdagangan seks ini, bahwa pendiri gereja tersebut merupakan teman dan penasihat dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Sebuah dakwaan setebal 74 halaman mendakwa Apollo Carreon Quiboloy, pendiri sebuah gereja bernama Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name (KOJC) dan pejabat gereja lainnya.

Termasuk juga di antaranya dua administrator gereja yang berbasis di AS, di mana mereka menjalankan perdagangan seks yang mengancam para korban muda.

Jaksa federal di Los Angeles mengatakan dakwaan baru diperluas pada tuduhan yang dibuat tahun lalu terhadap tiga administrator gereja yang berbasis di kota itu.

Tuduhan tersebut mendakwa sembilan terdakwa karena berpartisipasi dalam skema di mana anggota gereja dibawa ke Amerika Serikat menggunakan visa.

Terlebih setelah dilaporkan kalau visa yang didapat diperoleh secara curan dan dipaksa untuk meminta sumbangan ke badan amal anak-anak palsu.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, jaksa mengatakan sumbangan itu digunakan untuk membiayai kehidupan yang mewah dari para pemimpin gereja itu.