Pergoki Suami Selingkuh, Seorang Wanita Lakukan Balas Dendam dengan Cara Berbeda

PIKIRAN RAKYAT - Seorang wanita melakukan balas dendam pada suaminya lantaran diduga berselingkuh dengan gadis berusia 19 tahun.

Gabrielle Stone membuka halaman TikTok-nya untuk membagikan video tentang situasi tersebut kepada 707.000 pengikutnya.

Pada akun TikTok @gabrielle_stone terlihat di klip menatap serius ke kamera sambil mengayunkan pakaian olahraga dan topi.

"Suamiku berselingkuh dengan seorang anak berusia 19 tahun selama enam bulan," ucapnya yang ditulis pada keterangan video.

"Ada foto-fotonya di sofa ruang tamu kami, dia pergi berlibur dengan orang tuanya. Berbohong dan memberi tahu mereka bahwa namanya Daniel," tuturnya lagi.

Sambil terus menari untuk lagu Cherish Do It To It, Gabrielle menambahkan keterangan dalam unggahan videonya

"Saya mengajukan gugatan cerai."

"Menulis buku terlaris tentang itu semua..."