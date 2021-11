Terungkap, Tentara AS Diam-diam Sudah Ada di Taiwan Sejak Tahun 2008

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini data internal Pentagon menunjukkan tentara khusus Amerika Serikat (AS) sudah ada di Taiwan sejak tahun 2008.

Sumber yang tidak disebutkan namanya mengetahui kehadiran pasukan AS di Taiwan dan memberikan konfirmasi kepada Foreign Policy. Publikasi pertama dengan judul 'The U.S. Is Getting Taiwan Ready to Fight on the Beaches' atau 'AS Mempersiapkan Taiwan Bertempur di Pantai'.

Laporan dari Foreign Policy itu dirilis pada 8 November 2021.

Dikutip dari Sputnik News, file dalam bentuk Microsoft Excel yang diunduh pada tanggal 30 September 2008 mencantumkan tiga personel Angkatan Laut dan empat Angkatan Udara AS yang ditempatkan di Taiwan pada saat itu.

Dua sumber menyebutkan pengerahan tentara khusus AS sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden George W.Bus, Barack Obama hingga Donald Trump.

Namun, pengerahan pasukan AS diperluas sejak masa pemerintahan Donald Trump. Sementara di pemerintahan Joe Biden, AS memasukkan Pasukan Khusus dan Marinir (Special Forces and Marines) dalam upaya untuk memperkuat Taiwan dan mempersiapkannya untuk kemungkinan invasi China.

Seorang mantan pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan pasukan AS yang bekerja di kedutaan de facto Amerika Serikat telah membantu Taiwan menemukan lokasi pendaratan China yang potensial dan memperkuat posisi tersebut selama bertahun-tahun.

Pejabat anonim itu juga menyebutkan keputusan menambah jumlah pasukan AS di bawah Presiden Donald Trump dilakukan atas desakan John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS kala itu.