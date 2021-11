Makan Steak Berlapis Emas Seharga Rp14 Juta, Pejabat Vietnam Tuai Kecaman

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keamanan Publik Vietnam menuai kecaman setelah makan di restoran steak mahal pada awal bulan ini.

Alasannya, steak yang dimakan Menteri Kemanan Publik Vietnam tersebut berupa steak yang berlapis emas di restoran koki selebriti Nurset Gokce di London.

Para kritikus pun mempertanyakan pilihan tempat yang dipilihnya, karena harga satu steak tersebut lebih mahal dari gaji bulanan menteri.

Kabar ini diketahui setelah koki selebriti membagikan video di akun TikTok-nya, di mana Menteri Jenderal To Lam bersama delegasi Vietnam makan di restoran.

Video yang kemudian dibagikan ulang oleh para pengguna Twitter, ini kemudian dilaporkan dihapus setelah menarik perhatian media pada Ahad, 7 November 2021.

Di media sosial dikatakan Menteri Keamanan Publik Vietnam To Lam dimasakan oleh Salt Bae steak berlapi emas, ditemani oleh Kepala Kantor Kementerian Keamanan Publik To An Xo.

Salah seorang aktivis hak asasi manusia Hoang Dung mempertanyakan alasan pejabat publik tersebut makan malam kerja di restoran mahal milik koki asal Turki.

