Xi Jinping Nyatakan China Siap Kerja Sama dengan Suriah, Serukan Kepentingan Negara Berkembang

PIKIRAN RAKYAT - Presiden China Xi Jinping mengatakan pada pemerintahnya siap bekerja sama dengan Suriah untuk mempromosikan nilai-nilai umum kemanusiaan dan memfasilitasi dialog antar peradaban.

Hal itu ia sampaikan saat berbicara melalui telepon dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Jumat, 5 November 2021.

Dikutip dari Xinhua, Xi Jinping menyerukan upaya bersama untuk mempertahankan kesetaraan dan keadilan internasional serta menjaga kepentingan bersama negara-negara berkembang.

Presiden China berusia 68 tahun itu mencatat bahwa Suriah adalah salah satu negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China dan salah satu sponsor bersama resolusi Majelis Umum PBB yang memulihkan kursi sah China di PBB.

Baca Juga: Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Akui Orang Melayu Kurang Paham Berbisnis: Mereka Ingin Cepat Kaya

Xi Jinping menyebutkan sejak pembentukan hubungan diplomatik China-Suriah 65 tahun yang lalu, hubungan bilateral telah bertahan dalam ujian perubahan situasi internasional. Selain itu persahabatan antara kedua negara telah tumbuh lebih kuat.

China, kata dia sangat mementingkan pengembangan hubungan China-Suriah dan siap bekerja sama dengan Suriah untuk mencapai hasil yang lebih banyak dalam kerja sama bilateral yang bersahabat.

"China akan terus membantu Suriah untuk memerangi pandemi Covid-19, dan mendukungnya memajukan rekonstruksi dan melanjutkan pembangunan," katanya.

Xi Jinping menambahkan pihaknya juga menyambut partisipasi Suriah dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan dan Inisiatif Pembangunan Global atau Belt and Road Initiative and the Global Development Initiative.

Baca Juga: Bongkar Ulah Tubagus Joddy yang Kerap Dimaklumi Vanessa Angel, Ayah Bibi: Merusak Nggak sih