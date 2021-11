Pentagon Terkejut Nuklir China Jauh Lebih Maju: 1.000 Hulu Ledak Nuklir pada 2030

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini Departemen Pertahanan AS Pentagon merilis laporan yang mengungkapkan China memiliki kemampuan dalam senjata nuklir. Pentagon bahkan terkejut kemajuan China jauh lebih cepat dari perkiraan yakni memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.

"(China) kemungkinan berniat untuk memiliki setidaknya 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030, melebihi kecepatan yang diproyeksikan Departemen Pertahanan pada tahun 2020,” demikian pernyataan Pentagon dalam edisi terbaru laporan tahunan kepada Kongres AS, dikutip dari BNN Bloomberg, Kamis, 4 November 2021.

Laporan itu juga mengutip konstruksi China atas setidaknya tiga ladang silo, yang diduga berisi ratusan rudal balistik antarbenua baru.

"RRC berinvestasi, dan memperluas, jumlah platform pengiriman nuklir berbasis darat, laut, dan udara serta membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung ekspansi besar kekuatan nuklirnya ini,” kata Departemen Pertahanan AS itu.

Dengan demikian Pentagon memperkirakan China “mungkin telah membentuk triad nuklir yang baru lahir dan mendukung ekspansi nuklirnya dengan meningkatkan kapasitasnya untuk memproduksi plutonium.

Jumlah hulu ledak nuklir China yang diperkirakan sampai 1.000 masih kalah jauh dari AS yang saat ini memiliki 3.750 hulu ledak nuklir.

"Modernisasi China atas kekuatan nuklirnya menimbulkan pertanyaan tentang niat akhir negara itu," kata seorang pejabat senior pertahanan AS dengan syarat anonim.

Laporan Pentagon ini berjudul "Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China," dirilis pada 3 November 2021.