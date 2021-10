Sempat ‘Didepak’, Turki dan AS Sepakat Lanjutkan Pembicaraan Program Joint Strike Fighter F-35

PIKIRAN RAKYAT – Program Joint Strike Fighter F-35 masih menjadi pembahasan antara Turki dengan Amerika Serikat (AS). Pasalnya, pada pekan lalu, Turki bertekad mendapatkan kembali USD1,4 miliar (Rp19.919.970.000.000) utang dari AS terkait pembelian Jet F-35 yang tidak pernah diserahkan AS kepada Turki.

Ia menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Turki dan Menteri Pertahanan AS telah membahas masalah tersebut, serta akan dibahas bersama Presiden AS Joe Biden selama Pertemuan G20 di Roma.

“Kami tidak akan membiarkan siapapun menyalahgunakan hak-hak Turki,” kata Presiden Recep Tayyip Erdoğan pekan lalu presiden.

Pada 2017, ketika upayanya yang berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara Patriot dari AS terbukti tidak membuahkan hasil, Turki menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan S-400.

Selain itu, AS menangguhkan Turki dari program Jet F-35 pada tahun lalu.

Sementara itu, Turki menekankan bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak menimbulkan ancaman bagi aliansi atau persenjataannya.

Presiden Erdogan menekankan upaya Turki untuk menjalin kesamaan dengan negara-negara Afrika melawan ancaman Organisasi Teroris Fetullah (FETO), yaitu kelompok di balik kudeta yang dikalahkan pada 2016 di Turki.

