Dokter India Soroti Studi AS Soal Dosis Pertama Vaksin Covid-19 Bisa Tingkatkan Kesehatan Mental

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah studi AS telah menemukan bahwa orang-orang yang menerima dosis pertama vaksin Covid-19 cenderung tidak mengalami stres.

Dokter India menegaskan bahwa ada efek jangka pendek dari vaksinasi dalam meningkatkan kesehatan mental seperti yang disorot oleh studi AS tersebut.

Namun, para dokter India menekankan masih kurangnya penelitian serupa di India, yang dapat membangun korelasi antara vaksinasi dan dampaknya terhadap kesehatan mental.

Penelitian oleh Center for Economic and Social Research (CESR) di University of Southern California baru-baru ini menerbitkan sebuah penelitian di jurnal PLOS.

"Mendapatkan dosis pertama vaksin Covid-19 menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kesehatan mental di luar perbaikan yang sudah ada. dicapai sejak tekanan mental memuncak pada musim semi 2020," tulis penelitian seperti dikutip Pikira-Rakyat.com dari NDTV.

Para peneliti menganalisis 8.003 orang dewasa yang disurvei secara berkala antara 10 Maret 2020, dan 31 Maret 2021.

Ditemukan bahwa "orang yang divaksinasi antara Desember 2020 dan Maret 2021 melaporkan penurunan tingkat tekanan mental dalam survei yang dilakukan setelah menerima vaksin dosis pertama."