Picu Perdebatan Sengit, Seorang Ibu Tunggal dengan 9 Anak di Malaysia Dijatuhi Hukuman Mati

PIKIRAN RAKYAT - Seorang wanita berusia 55 tahun dijatuhi hukuman mati di Malaysia pekan lalu setelah dinyatakan bersalah memiliki narkoba.

Hairun Jalmani, seorang ibu tunggal dari 9 anak, divonis hukuman mati oleh Hakim Alwi Abdul Wahab pada 15 Oktober 2021 di Pengadilan Tinggi Tawau di Sabah, Malaysia dengan 113,9 gram metamfetamin pada Januari 2018.

Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan wanita yang berjualan ikan itu menangis saat dijatuhi hukuman mati, memicu perdebatan sengit tentang hak-hak perempuan dan hukuman mati.

Video berdurasi 45 detik itu menunjukkan Jalmani yang diborgol menangis saat dia dibawa pergi dari gedung pengadilan.

Dia juga memohon bantuan di luar ruang sidang sambil terisak-isak tak terkendali.

Di bawah hukum Malaysia, mereka yang ditemukan memiliki lebih dari 50 gram metamfetamin menghadapi hukuman mati wajib.

1. Lawyer Samantha Chong says there is an urgent need for the underprivileged to be given early access to legal representation, especially cases carrying the death penalty.