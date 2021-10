Mantan Presiden AS Donald Trump Umumkan Rencana Peluncuran Jejaring Sosialnya Sendiri 'TRUTH Social'

PIKIRAN RAKYAT- Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 20 Oktober 2021, mengumumkan rencananya untuk meluncurkan media sosial miliknya sendiri yang diberi nama "TRUTH Social".

"TRUTH Social" akan diluncurkan Donald Trump sebagai upaya terbarunya untuk merebut kembali dominasi internetnya setelah ia dilarang dari media sosial Twitter dan Facebook pasca pemberontakan Capitol januari lalu.

Diketahui, media sosial "TRUTH Social" akan dimiliki perusahaan Donald Trump, yakni Trump Media & Technology Group (TMTG), dan diperkirakan akan memulai peluncuran beta untuk "tamu yang diundang" bulan depan.

Dalam sebuah pernyataan, TMTG juga bermaksud untuk meluncurkan layanan video on-demand berlangganan yang akan menampilkan program hiburan "non-woke" dan akan dipimpin oleh Scott St. John, produser eksekutif dari "Deal Or No Deal" dan "America's Got Talent".

"Saya menciptakan TRUTH Social dan TMTG untuk melawan tirani Big Tech," kata Donald Trump dikutip dalam pernyataan itu, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari India Today.

"Kita hidup di dunia di mana Taliban memiliki kehadiran besar di Twitter, namun Presiden Amerika favorit Anda telah dibungkam. Ini tidak dapat diterima," lanjutnya.

Menurut pernyataan itu, Trump Media & Technology Group akan bergabung dengan perusahaan Digital World Acquisition Corp (DWAC) untuk menjadikan TMTG sebagai perusahaan publik.