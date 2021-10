Studi Baru: Kelompok Etnis Pulau Andaman di India Berisiko Tinggi Terpapar Covid-19 Meski Terisolasi

PIKIRAN RAKYAT - Kelompok peneliti dari Council of Scientific and Industrial Research–Center for Cellular and Molecular Biology (CSIR–CCMB) dan Banaras Hindu University (BHU) telah mengungkap studi baru terkait kelompok etnis di India.

Berdasarkan studi baru tersebut, beberapa populasi terpencil di India seperti suku Onge dan Jarawa di pulau Andaman memiliki risiko genetik lebih tinggi untuk Covid-19.

Lebih lanjut, studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Genes and Immunity, menyarankan pemerintah harus mempertimbangkan perlindungan prioritas tinggi dan perhatian penuh terhadap kelompok etnis yang terisiolasi ini.

"Kita tidak boleh kehilangan sebagian harta hidup evolusi manusia modern," tulis penelitian tersebut.

Tim peneliti yang dipimpin oleh Kumarasamy Thangaraj dari CSIR–CCMB Hyderabad dan Profesor Gyaneshwer Chaubey dari BHU, Kota Varanasi mencatat bahwa perluasan Covid-19 telah mempengaruhi berbagai kelompok etnis di seluruh dunia.

Baru-baru ini, telah dilaporkan bahwa kelompok pribumi Brasil telah secara besar-besaran dipengaruhi oleh Covid-19, yang memiliki tingkat kematian dua kali lipat dibandingkan dengan komunitas lain, kata mereka.

