Perang Dingin Dimulai? Kate Middleton Diduga Terang-terangan Permalukan Meghan Markle Lewat Gaun

PIKIRAN RAKYAT - Masih hangat dalam ingatan bagaimana Kate Middleton memilih gaun pengantinnya yang begitu sederhana di luar dugaan orang banyak.

Kate Middleton memang kerap tampil dengan busana yang sederhana namun tetap menonjolkan sisi elegannya sebagai istri dari Pangeran William.

Namun entah apa yang mengubah pikiran Kate Middleton, baru-baru ini sang Duchess of Cambridge justru datang ke acara premier film James Bond, No Time To Die dengan menggunakan pakaian glamor bergaya bold.

Kate Middleton yang biasa memilih gaun berwarna pastel mendadak pakai dres mewah bernuansa emas.

Terkait fenomena ini, ahli kerajaan membenarkan bahwa penampilan Kate Middleton di premier film tersebut merupakan penampilannya yang paling mencolok.

"Penampilan paling mencolok dan glamor yang pernah dia kenakan," tutur seorang ahli kerajaan dikutip dari Express pada Kamis, 30 September 2021.

Pengamat kerajaan Inggris lain menilai bahwa penampilan Kate Middleton yang cukup berani itu memiliki makna terselubung.